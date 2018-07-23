Hyperloop встановив новий рекорд швидкості

Попередній рекорд був встановлений в грудні 2017 року, коли капсула компанії Hyperloop One розігналася до 386 км/ч.



Днями завершився другий етап конкурсу Hyperloop Pod Competition, який проводить компанія SpaceX канадо-американського інженера Ілона Маска. З 25 команд до фіналу пройшло лише 3.



Нагадаємо, у Дніпрі 14 травня пройшло друге засідання робочої групи HypeUA, під час якого було визначено місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop.

Як повідомляв УНН, компанія Hyperloop One завершила випробування 29 липня 2017 року у Неваді. Під час тесту XP-1, Hyperloop One досяг швидкості до 310 км/год (192 милі в годину), що наближає компанію до планової функціональної швидкості майбутніх поїздів Hyperloop для поїздок в Дубаї та інші країни.