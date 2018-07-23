Hyperloop установил новый рекорд скорости

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года, когда капсула компании Hyperloop One разогналась до 386 км/ч.



На днях завершился второй этап конкурса Hyperloop Pod Competition, который проводит компания SpaceX канадо-американского инженера Илона Маска. Из 25 команд в финал прошло только 3.



Напомним, в Днепре 14 мая прошло второе заседание рабочей группы HypeUA, во время которого было определено место строительства тестовой площадки для Hyperloop.

Как сообщал УНН, компания Hyperloop One завершила испытания 29 июля 2017 в Неваде. Во время теста XP-1, Hyperloop One достиг скорости до 310 км/ч (192 миль в час), что приближает компанию к плановой функциональной скорости будущих поездов Hyperloop для поездок в Дубаи и другие страны.