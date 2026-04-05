Компания Planet Labs на неопределенный срок скроет спутниковые снимки войны в Иране

Американская спутниковая компания Planet Labs перестанет публиковать изображения Ирана и зоны войны на Ближнем Востоке на неопределенный срок по просьбе правительства США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания сообщила клиентам, что новое ограничение распространяется на снимки, датированные с 9 марта, и будет действовать как минимум до завершения конфликта. Ранее Planet Labs уже вводила 14-дневную задержку на публикацию таких изображений, но теперь фактически переводит доступ к ним в закрытый режим.

В компании объяснили, что переходят к так называемому "управляемому распределению изображений". Это означает, что спутниковые фото региона будут выдавать только в отдельных случаях – для срочных, критически важных или общественно значимых нужд. В Planet Labs заявили, что решение связано с риском использования таких снимков противниками США и их союзников.

Снимки войны становятся частью самой войны

Спутниковые изображения сейчас используются не только журналистами или аналитиками, но и в военных целях – для обнаружения целей, наведения оружия, отслеживания ракет и координации операций. Именно поэтому доступ к коммерческой спутниковой съемке все чаще ограничивают во время активных боевых действий.

Reuters также сообщает, что другие поставщики спутниковых снимков действуют по-разному. Например, компания Vantor, которая ранее работала как Maxar, заявила, что США напрямую к ней не обращались, но она уже самостоятельно ограничила доступ к части изображений Ближнего Востока.

