Компанія Planet Labs на невизначений термін приховає супутникові знімки війни в Ірані

Американська супутникова компанія Planet Labs перестане публікувати зображення Ірану та зони війни на Близькому Сході на невизначений термін на прохання уряду США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія повідомила клієнтам, що нове обмеження поширюється на знімки, датовані з 9 березня, і діятиме щонайменше до завершення конфлікту. Раніше Planet Labs уже вводила 14-денну затримку на публікацію таких зображень, але тепер фактично переводить доступ до них у закритий режим.

У компанії пояснили, що переходять до так званого "керованого розподілу зображень". Це означає, що супутникові фото регіону видаватимуть лише в окремих випадках – для термінових, критично важливих або суспільно значущих потреб. У Planet Labs заявили, що рішення пов’язане з ризиком використання таких знімків противниками США та їхніх союзників.

Знімки війни стають частиною самої війни

Супутникові зображення зараз використовуються не лише журналістами чи аналітиками, а й у військових цілях – для виявлення цілей, наведення зброї, відстеження ракет і координації операцій. Саме тому доступ до комерційної супутникової зйомки дедалі частіше обмежують під час активних бойових дій.

Reuters також повідомляє, що інші постачальники супутникових знімків діють по-різному. Наприклад, компанія Vantor, яка раніше працювала як Maxar, заявила, що США напряму до неї не зверталися, але вона вже самостійно обмежила доступ до частини зображень Близького Сходу.

