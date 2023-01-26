Компания Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Цитата

"Как и любой другой пользователь Facebook или Instagram, Трамп подпадает под действие стандартов нашего сообщества. В случае, если Трамп продолжит публиковать контент, нарушающий правила, он будет удален, а его аккаунт будет отстранен на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от тяжести нарушения", - говорится в заявлении.

Детали

Клегг подчеркнул, что блокировка профилей Трампа была "чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах", и что компания Meta взвесила, "остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку".

По его словам, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для "открытых, публичных и демократических дебатов" и что пользователи "должны иметь возможность услышать бывшего президента США, который снова объявил о своей кандидатуре на эту должность".

Он также сказал: "общественность должна иметь возможность услышать, что говорят ее политики – хорошее, плохое и уродливое – чтобы сделать осознанный выбор у избирательной урны".

Отмечается, что в ближайшие недели компания разблокирует профили Трампа в Facebook и Instagram, установив "новые предохранители, чтобы избежать повторных правонарушений".

Дополнение

В январе 2021 года администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к учетной записи действующего тогда президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда обе палаты Конгресса проводили заседание, на котором утверждали итоги ноябрьских выборов. На выборах президента победил демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

Напомним

Трамп сказал, что он счастлив, что Twitter оказался в "нормальных руках" после того, как Илон Маск официально купил соцсеть.

Илон Маск начал опрос в Twitter, попросив подписчиков проголосовать за восстановление учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа на платформе.

Позже миллиардер, владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Трамп во время своего выступления перед участниками съезда Коалиции еврейских республиканцев заявил, что не имеет желания возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его аккаунт разблокировали.