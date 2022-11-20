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Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter

Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter

Київ • УНН

 • 628070 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter – ред.)", - написав Маск.

Деталі

В опитуванні було підраховано трохи більше 15 млн голосів, з яких 51,8% проголосували за поновлення. При цьому Маск визнав, що на кількість голосів мають вплив так звані "боти".

Додамо, що кількість підписників Трампа у Twitter різко зростає.

Раніше

Колишній президент США Дональд Трамп сказав, що він щасливий, що Twitter опинився в "нормальних руках" після того, як Ілон Маск офіційно купив соцмережу.

Ілон Маск розпочав опитування у Twitter, попросивши підписників проголосувати за відновлення облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа на платформі.

Контекст

У січні 2021 року адміністрація соціальної мережі Twitter назавжди заблокувала доступ до облікового запису чинного тоді президента США Дональда Трампа.

Це сталося після того, як прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до Капітолію 6 січня, коли обидві палати Конгресу проводили засідання, на якому затверджували підсумки виборів у листопаді. На виборах президента переміг демократ Джо Байден. У ході заворушень загинули п'ятеро людей, зокрема співробітник поліції Капітолію.

Українські Національні Новини

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