Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Люди высказались. Трампа будет восстановлено (в Twitter – ред.)", - написал Маск.
Детали
В опросе было подсчитано чуть более 15 млн. голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление. При этом Маск признал, что на количество голосов оказывают влияние так называемые "боты".
Добавим, что количество подписчиков Трампа в Twitter резко растет.
Ранее
Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что он счастлив, что Twitter оказался в "нормальных руках" после того, как Илон Маск официально купил соцсеть.
Илон Маск начал опрос в Twitter, попросив подписчиков проголосовать за восстановление аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на платформе.
Контекст
В январе 2021 года администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту действующего тогда президента США Дональда Трампа.
Это произошло после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда обе палаты Конгресса проводили заседание, на котором утверждали итоги выборов в ноябре. На выборах президента победил демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.