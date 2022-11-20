Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

Цитата

"Люди высказались. Трампа будет восстановлено ​​(в Twitter – ред.)", - написал Маск.

Детали

В опросе было подсчитано чуть более 15 млн. голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление. При этом Маск признал, что на количество голосов оказывают влияние так называемые "боты".

Добавим, что количество подписчиков Трампа в Twitter резко растет.

Ранее

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что он счастлив, что Twitter оказался в "нормальных руках" после того, как Илон Маск официально купил соцсеть.

Илон Маск начал опрос в Twitter, попросив подписчиков проголосовать за восстановление аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на платформе.

Контекст

В январе 2021 года администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту действующего тогда президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда обе палаты Конгресса проводили заседание, на котором утверждали итоги выборов в ноябре. На выборах президента победил демократ Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.