Ілон Маск створив опитування у Twitter щодо розблокування Трампа

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«Vox Populi, Vox Dei», — написав Маск у Twitter, латинська фраза, яка приблизно означає «голос народу — це голос Бога». Опитування було відкрито протягом 24 годин.

Маск, новий власник Twitter, заявив у травні, що скасує заборону Twitter Трампа, обліковий запис якого було призупинено після минулорічної атаки на Капітолій США.

Раніше

Американський мільйонер Ілон Маск заявив, що керівництво Twitter поки не прийняло рішення про відновлення акаунту експрезидента США Дональда Трампа.

Reinstate former President Trump