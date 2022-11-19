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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 30933 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Ілон Маск створив опитування у Twitter щодо розблокування Трампа

Ілон Маск створив опитування у Twitter щодо розблокування Трампа

Київ • УНН

 • 710858 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ілон Маск розпочав опитування у Twitter пізно ввечері в п’ятницю, попросивши підписників проголосувати за відновлення облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа на платформі. Перші результати показали, що приблизно 55% проголосували "ЗА", пише УНН.

Деталі

«Vox Populi, Vox Dei», — написав Маск у Twitter, латинська фраза, яка приблизно означає «голос народу — це голос Бога». Опитування було відкрито протягом 24 годин.

Маск, новий власник Twitter, заявив у травні, що скасує заборону Twitter Трампа, обліковий запис якого було призупинено після минулорічної атаки на Капітолій США.

Раніше

Американський мільйонер Ілон Маск заявив, що керівництво Twitter поки не прийняло рішення про відновлення акаунту експрезидента США Дональда Трампа.

Reinstate former President Trump

— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

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