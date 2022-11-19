Илон Маск создал опрос в Twitter по разблокированию Трампа

Детали

«Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск в Twitter, латинская фраза, которая примерно означает «голос народа — это голос Бога». Опрос был открыт в течение 24 часов.

Маск, новый владелец Twitter, заявил в мае, что отменит запрет Twitter Трампа, аккаунт которого был приостановлен после прошлогодней атаки на Капитолий США.

Ранее

Американский миллионер Илон Маск заявил, что руководство Twitter пока не приняло решение о возобновлении аккаунта экспрезидента США Дональда Трампа.

Reinstate former President Trump