Илон Маск создал опрос в Twitter по разблокированию Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Илон Маск начал опрос в Twitter поздно вечером в пятницу, попросив подписчиков проголосовать за возобновление аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на платформе. Первые результаты показали, что примерно 55% проголосовали "ЗА", пишет УНН.
Детали
«Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск в Twitter, латинская фраза, которая примерно означает «голос народа — это голос Бога». Опрос был открыт в течение 24 часов.
Маск, новый владелец Twitter, заявил в мае, что отменит запрет Twitter Трампа, аккаунт которого был приостановлен после прошлогодней атаки на Капитолий США.
Ранее
Американский миллионер Илон Маск заявил, что руководство Twitter пока не приняло решение о возобновлении аккаунта экспрезидента США Дональда Трампа.
Reinstate former President Trump—Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022