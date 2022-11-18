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Розблокування акаунту Трампа у Twitter поки не розглядається, — Ілон Маск

Розблокування акаунту Трампа у Twitter поки не розглядається, — Ілон Маск

Київ • УНН

 • 317651 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Американський мільйонер Ілон Маск заявив, що керівництво Twitter поки не прийняло рішення про відновлення акаунту експрезидента США Дональда Трампа, пише УНН.

Деталі

Маск зазначив, що керівництво поки що відновило лише акаунти коміка Кеті Гріффін, психолога Джордана Пітерсона та сатиричного християнського порталу The Babylon Bee.

Раніше Трамп, коментуючи у своїй соціальній мережі Truth Social покупку Twitter Ілоном Маском, заявив, що ця соціальна мережа набула адекватного керівництва, що не завадило Трампу подати позовну заяву до суду на Twitter за блокування свого акаунту.

Нагадаємо

У компанії Twitter відбувається черговий відтік співробітників. За словами багатьох нинішніх і колишніх співробітників, більшість відкинули "надзвичайно жорсткі" робочі умови американського бізнесмена Ілона Маска і вирішили піти.

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