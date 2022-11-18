Разблокировка аккаунта Трампа в Twitter пока не рассматривается, — Илон Маск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Американский миллионер Илон Маск заявил, что руководство Twitter пока не приняло решение о возобновлении аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, пишет УНН.
Детали
Маск отметил, что руководство пока возобновило только аккаунты комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.
Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть приобрела адекватное руководство, что, впрочем, не помешало Трампу подать исковое заявление в суд на Twitter за блокирование своего аккаунта.
Напомним
В компании Twitter происходит очередной отток сотрудников. По словам многих нынешних и бывших сотрудников, большинство отвергли "чрезвычайно жесткие" рабочие условия американского бизнесмена Илона Маска и решили уйти.