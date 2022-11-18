Разблокировка аккаунта Трампа в Twitter пока не рассматривается, — Илон Маск

Детали

Маск отметил, что руководство пока возобновило только аккаунты комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть приобрела адекватное руководство, что, впрочем, не помешало Трампу подать исковое заявление в суд на Twitter за блокирование своего аккаунта.

Напомним

В компании Twitter происходит очередной отток сотрудников. По словам многих нынешних и бывших сотрудников, большинство отвергли "чрезвычайно жесткие" рабочие условия американского бизнесмена Илона Маска и решили уйти.