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Компанія Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Київ • УНН

 • 1099409 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Згідно із заявою президента Meta з глобальних питань Ніка Клеґґа, компанія Meta найближчими тижнями відновить профілі колишнього президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram, передає УНН.

Компанія Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Цитата

"Як і будь-який інший користувач Facebook або Instagram, Трамп підпадає під дію стандартів нашої спільноти. У випадку, якщо Трамп продовжить публікувати контент, який порушує правила, він буде видалений, а його аккаунт буде відсторонений на термін від одного місяця до двох років, в залежності від тяжкості порушення", - йдеться в заяві.

Деталі

Клеґґ наголосив, що блокування профілів Трампа було "надзвичайним рішенням, прийнятим за надзвичайних обставин", і що компанія Meta зважила, "чи залишаються такі надзвичайні обставини, які виправдовують подальше блокування".

За його словами, компанія вирішила, що її платформи мають бути доступними для "відкритих, публічних і демократичних дебатів" і що користувачі "повинні мати можливість почути колишнього президента США, який знову оголосив про свою кандидатуру на цю посаду".

Він також сказав: "громадськість повинна мати можливість почути, що говорять її політики – хороше, погане і потворне – щоб зробити усвідомлений вибір біля виборчої урни".

Зазначається, що найближчими тижнями компанія розблокує профілі Трампа у Facebook та Instagram, встановивши "нові запобіжники, щоб оминути повторні правопорушення".

Доповнення

У січні 2021 року адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до облікового запису чинного тоді президента США Дональда Трампа.

Це сталося після того, як прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до Капітолію 6 січня, коли обидві палати Конгресу проводили засідання, на якому затверджували підсумки виборів у листопаді. На виборах президента переміг демократ Джо Байден. У ході заворушень загинули п'ятеро людей, зокрема співробітник поліції Капітолію.

Нагадаємо

Трамп сказав, що він щасливий, що Twitter опинився в "нормальних руках" після того, як Ілон Маск офіційно купив соцмережу.

Ілон Маск розпочав опитування у Twitter, попросивши підписників проголосувати за відновлення облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа на платформі.

Пізніше мільярдер, власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.

Трамп під час свого виступу перед учасниками з'їзду Коаліції єврейських республіканців заявив, що не має бажання повертатись у Twitter, попри те, що його акаунт розблокували.

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