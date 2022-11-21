Дональд Трамп заявив, що не повернеться до Twitter

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Трамп заявив, що не хоче повертатись до соцмережі, оскільки у Twitter, бо там падає кількість користувачів й росте число фейкових акаунтів.

Трамп закликав всіх бажаючих долучатись до його власної соцмережі, яку він створив після блокування його акаунту у Twitter.

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Нагадаємо

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.

Облікові записи Дональда Трампа у соцмережах – Facebook, Instagram та Twitter – були заблоковані у січні 2021 року.

У своєму Twitter Ілон Маск виклав кумедне фото, щодо цієї ситуації.

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