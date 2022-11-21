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Дональд Трамп заявив, що не повернеться до Twitter

Дональд Трамп заявив, що не повернеться до Twitter

Київ • УНН

 • 525249 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Експрезидент США Дональд Трамп під час свого виступу перед учасниками з'їзду Коаліції єврейських республіканців заявив, що не має бажання повертатись у Twitter, попри те, що його акаунт розблокували, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив, що не хоче повертатись до соцмережі, оскільки у Twitter, бо там падає кількість користувачів й росте число фейкових акаунтів.

Трамп закликав всіх бажаючих долучатись до його власної соцмережі, яку він створив після блокування його акаунту у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск створив опитування у Twitter щодо розблокування Трампа

Нагадаємо

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.

Облікові записи Дональда Трампа у соцмережах – Facebook, Instagram та Twitter – були заблоковані у січні 2021 року.

У своєму Twitter Ілон Маск виклав кумедне фото, щодо цієї ситуації.

pic.twitter.com/MRjtBNNnI8

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

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