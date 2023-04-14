Компания Маска Tesla основывает энергетическую компанию в Шанхае - Reuters

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"Tesla Inc создала в Шанхае компанию в области новой энергетики с уставным капиталом 2 миллиона долларов", - сообщило Reuters.

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Накануне компании Илона Маска заявили, что их производство расширяется на Китай. Поскольку планируется строительство нового завода по производству крупногабаритных аккумуляторов. Такой завод в Шанхае сможет производить 10 000 аккумуляторов Megapack в год. По сообщению китайского государственного СМИ Синьхуа, строительные работы на новом заводе Megapack в Китае, начнутся в конце этого года, а производство аккумуляторов должно начаться к лету 2024 года.

В апреле генеральный директор Tesla Илон Маск планировал посетить Китай и встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном, сообщили Reuters два человека, знакомых с планированием поездки. По словам одного из источников, запланированный визит Маска также был связан с тем, что Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь укрепить экономику, которая пострадала от трех лет ограничения COVID.

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