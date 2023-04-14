Компанія Маска Tesla засновує енергетичну компанію в Шанхаї - Reuters

ukru
Ексклюзив
15:02 • 35782 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 63399 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 97338 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 224771 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167045 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165185 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 254998 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454162 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345559 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357172 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192226 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164732 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 135520 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126213 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 89671 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 224776 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255002 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 494460 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 629871 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39362 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47501 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126213 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 164732 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192226 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Компанія Маска Tesla засновує енергетичну компанію в Шанхаї - Reuters

Компанія Маска Tesla засновує енергетичну компанію в Шанхаї - Reuters

Київ • УНН

 • 794972 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Tesla створила в Шанхаї нову енергетичну компанію зі статутним капіталом 2 млн доларів, повідомило Reuters з посиланням на постачальник інформаційних даних про компанії Tianyancha, пише УНН.

Цитата

"Tesla Inc створила в Шанхаї компанію в галузі нової енергетики зі статутним капіталом 2 мільйони доларів", - повідомило Reuters.

Доповнення

Напередодні компанії Ілона Маска заявили, що їх виробництво розширюється на Китай. Оскільки планується будівництво нового заводу із виробництва великогабаритних акумуляторів. Такий завод у Шанхаї зможе виробляти 10 000 акумуляторів Megapack на рік. За повідомленням китайського державного ЗМІ Сіньхуа, будівельні роботи на новому заводі Megapack у Китаї, розпочнуться наприкінці цього року, а виробництво акумуляторів має розпочатися до літа 2024 року.

У квітні генеральний директор Tesla Ілон Маск планував відвідати Китай і зустрітись з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном, повідомили Reuters двоє людей, знайомих із плануванням поїздки. За словами одного з джерел, запланований візит Маска також був пов'язаний з тим, що Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій, щоб допомогти зміцнити економіку, яка постраждала від трьох років обмеження COVID.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S і X у США

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52