Компанія Маска Tesla засновує енергетичну компанію в Шанхаї - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Tesla створила в Шанхаї нову енергетичну компанію зі статутним капіталом 2 млн доларів, повідомило Reuters з посиланням на постачальник інформаційних даних про компанії Tianyancha, пише УНН.
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"Tesla Inc створила в Шанхаї компанію в галузі нової енергетики зі статутним капіталом 2 мільйони доларів", - повідомило Reuters.
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Напередодні компанії Ілона Маска заявили, що їх виробництво розширюється на Китай. Оскільки планується будівництво нового заводу із виробництва великогабаритних акумуляторів. Такий завод у Шанхаї зможе виробляти 10 000 акумуляторів Megapack на рік. За повідомленням китайського державного ЗМІ Сіньхуа, будівельні роботи на новому заводі Megapack у Китаї, розпочнуться наприкінці цього року, а виробництво акумуляторів має розпочатися до літа 2024 року.
У квітні генеральний директор Tesla Ілон Маск планував відвідати Китай і зустрітись з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном, повідомили Reuters двоє людей, знайомих із плануванням поїздки. За словами одного з джерел, запланований візит Маска також був пов'язаний з тим, що Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій, щоб допомогти зміцнити економіку, яка постраждала від трьох років обмеження COVID.
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