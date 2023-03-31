Ілон Маск планує візит до Китаю та добивається зустрічі з прем'єром - ЗМІ

Деталі

За словами одного з джерел, точний час візиту залежить від доступності Лі Цяна.

Запланований візит Маска також пов'язаний з тим, що Китай намагається залучити більше іноземних інвестицій, щоб допомогти зміцнити економіку, яка постраждала від трьох років обмеження COVID.

Джерела не повідомляють, що саме Маск має намір обговорювати з Лі.

Джерела повідомили Reuters, що Китай також є одним із найбільших джерел доходу за межами США для Twitter, який Маск придбав минулого року за 44 мільярди доларів.

Джерела повідомили, що операції Twitter у Китаї викликали розбіжності всередині компанії між командами, які прагнуть максимізувати можливості продажу, та іншими, стурбованими оптикою ведення бізнесу з державними організаціями під час напруження між Пекіном і Вашингтоном.

Доповнення

Візит Маска стане його першим візитом до Китаю після пандемії COVID-19 і після того, як Сі Цзіньпін переобрався на третій термін лідером Китаю. До того, як Лі став прем'єр-міністром у березні, він працював секретарем Комуністичної партії Шанхая, де займався будівництвом та відкриттям заводу Tesla.

Лі та Маск зустрічалися раніше, на відкритті заводу в Шанхаї у 2019 році. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у 2020 році вони взяли участь в онлайн-зустрічі, на якій Маск подякував тодішньому секретарю шанхайської партії за підтримку роботи заводу під час спалаху пандемії.

Tesla стикається з безліччю проблем, таких як затримки з планами подвоєння виробничих потужностей на заводі в Шанхаї.