Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S і X у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Tesla Inc. втретє цього року знизила ціни на моделі S і X у США, намагаючись підтримати низький попит на електромобілі. Засновник компанії Ілон Маск пообіцяв гнатись за обсягом виробництва, а не прибутком, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Флагманський седан Model S тепер коштує від 84 990 доларів, що на 5 000 доларів менше, ніж минулого місяця. Модель X стартує від 94 990 доларів, що також на 5 000 доларів дешевше.
Скорочення цін у США відбуваються в той час, коли автомобільна промисловість бореться зі стрімкою інфляцією та зростанням відсоткових ставок, які роблять купівлю нових автомобілів дедалі дорожчою. Tesla, яка продає свої автомобілі безпосередньо споживачам, регулярно коригує ціни. Компанія, що базується в Остіні, штат Техас, наразі випускає моделі S, X, 3 і Y.
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"Ціна дійсно має значення. Я думаю, що існує величезна кількість людей, які хотіли б купити автомобіль Tesla, але не можуть собі цього дозволити. Отже, ці цінові зміни дійсно мають значення для пересічного споживача", - сказав Маск під час січневого телефонного дзвінка компанії.
У першому кварталі Tesla поставила 422 875 автомобілів по всьому світу, але лише 10 695 з них були моделями S і X. Tesla знизила ціни на седани Model 3 і позашляховики Model Y на 1000 і 2000 доларів і знизила стартові ціни на дві моделі до 41 990 і 49 900 доларів, повідомляється на її сайті.
Американський автовиробник, який знизив ціни в Китаї на початку цього року, також спровокував цінову війну на найбільшому у світі ринку автомобілів з новою енергією. Згідно з попередніми даними, опублікованими у вівторок Асоціацією пасажирських автомобілів Китаю, у березні було відвантажено 88 869 автомобілів із заводу в Шанхаї.
Зберігається значна різниця в ціні автомобілів, вироблених у Китаї, де базова модель 3 починається з 229 900 юанів (33 400 доларів США), а модель Y коштує 261 900 юанів (38 086 доларів США).
Попри те, що Tesla продовжує випереджати інших автовиробників у світових продажах електромобілів, вона стикається з жорсткішою, ніж будь-коли раніше, конкуренцією з боку китайської компанії BYD Co., а аналітики BloombergNEF очікують, що виробник, який підтримує Berkshire Hathaway Inc., цього року побореться за перше місце.
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