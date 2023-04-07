Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S і X у США

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63951 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 112851 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 139255 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 299362 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 203463 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184778 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 301785 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457445 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347838 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357922 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 209739 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 172199 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 173020 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 127486 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 84969 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 299347 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 301782 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 525818 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 658517 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 680581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 56089 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 84969 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 173020 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 209739 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 212121 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S і X у США

Tesla втретє цього року знижує ціни на флагманські моделі S і X у США

Київ • УНН

 • 1227447 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Tesla Inc. втретє цього року знизила ціни на моделі S і X у США, намагаючись підтримати низький попит на електромобілі. Засновник компанії Ілон Маск пообіцяв гнатись за обсягом виробництва, а не прибутком, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Флагманський седан Model S тепер коштує від 84 990 доларів, що на 5 000 доларів менше, ніж минулого місяця. Модель X стартує від 94 990 доларів, що також на 5 000 доларів дешевше.

Скорочення цін у США відбуваються в той час, коли автомобільна промисловість бореться зі стрімкою інфляцією та зростанням відсоткових ставок, які роблять купівлю нових автомобілів дедалі дорожчою. Tesla, яка продає свої автомобілі безпосередньо споживачам, регулярно коригує ціни. Компанія, що базується в Остіні, штат Техас, наразі випускає моделі S, X, 3 і Y.

Цитата

"Ціна дійсно має значення. Я думаю, що існує величезна кількість людей, які хотіли б купити автомобіль Tesla, але не можуть собі цього дозволити. Отже, ці цінові зміни дійсно мають значення для пересічного споживача", - сказав Маск під час січневого телефонного дзвінка компанії. 

У першому кварталі Tesla поставила 422 875 автомобілів по всьому світу, але лише 10 695 з них були моделями S і X. Tesla знизила ціни на седани Model 3 і позашляховики Model Y на 1000 і 2000 доларів і знизила стартові ціни на дві моделі до 41 990 і 49 900 доларів, повідомляється на її сайті. 

Американський автовиробник, який знизив ціни в Китаї на початку цього року, також спровокував цінову війну на найбільшому у світі ринку автомобілів з новою енергією. Згідно з попередніми даними, опублікованими у вівторок Асоціацією пасажирських автомобілів Китаю, у березні було відвантажено 88 869 автомобілів із заводу в Шанхаї.

Зберігається значна різниця в ціні автомобілів, вироблених у Китаї, де базова модель 3 починається з 229 900 юанів (33 400 доларів США), а модель Y коштує 261 900 юанів (38 086 доларів США).

Попри те, що Tesla продовжує випереджати інших автовиробників у світових продажах електромобілів, вона стикається з жорсткішою, ніж будь-коли раніше, конкуренцією з боку китайської компанії BYD Co., а аналітики BloombergNEF очікують, що виробник, який підтримує Berkshire Hathaway Inc., цього року побореться за перше місце.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Tesla зобов'язали виплатити колишньому співробітнику 3,2 мільйона доларів за расизм

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59