Tesla третий раз в этом году снижает цены на флагманские модели S и X в США

ukru
13:08 • 14244 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 30406 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 38862 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104811 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132053 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121165 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135000 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117142 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131530 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137622 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120214 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122822 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118769 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116542 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214835 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245460 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184748 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190552 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 16001 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 83394 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112871 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120917 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136384 просмотра
Актуальное
Tesla третий раз в этом году снижает цены на флагманские модели S и X в США

Tesla третий раз в этом году снижает цены на флагманские модели S и X в США

Киев • УНН

 • 1227442 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Tesla Inc. в третий раз в этом году снизила цены на модели S и X в США, пытаясь поддержать низкий спрос электромобили. Основатель компании Илон Маск пообещал гнаться за объемом производства, а не прибылью, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Флагманский седан Model S теперь стоит от 84 990 долларов, что на 5 000 долларов меньше, чем в прошлом месяце. Модель X стартует от 94 990 долларов, что также на 5 000 долларов дешевле.

Сокращения происходят в то время, когда автомобильная промышленность борется со стремительной инфляцией и ростом процентных ставок, которые делают покупку новых автомобилей все более дорогой. Tesla, которая продает свои автомобили непосредственно потребителям, регулярно корректирует цены. Компания, базирующаяся в Остине, штат Техас, в настоящее время выпускает модели S, X, 3 и Y.

Цитата

"Цена действительно имеет значение. Я думаю, что существует огромное количество людей, которые хотели бы купить автомобиль Tesla, но не могут себе этого позволить. Следовательно, эти ценовые изменения действительно имеют значение для рядового потребителя", - сказал Маск во время январского телефонного звонка компании. 

В первом квартале Tesla поставила 422 875 автомобилей по всему миру, но только 10 695 из них были моделями S и X. Tesla снизила цены на седаны Model 3 и внедорожники Model Y на 1000 и 2000 долларов и снизила стартовые цены на две модели до 41 990 и 49 900 долларов, сообщается на ее сайте. 

Американский автопроизводитель, который снизил цены в Китае в начале этого года, также спровоцировал ценовую войну на крупнейшем в мире рынке автомобилей с новой энергией. Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник Ассоциацией пассажирских автомобилей Китая, в марте было отгружено 88 869 автомобилей с завода в Шанхае.

Сохраняется значительная разница в цене автомобилей, произведенных в Китае, где базовая модель 3 начинается с 229 900 юаней (33 400 долларов США), а модель Y стоит 261 900 юаней (38 086 долларов США).

Несмотря на то, что Tesla продолжает опережать других автопроизводителей в мировых продажах электромобилей, она сталкивается с более жесткой, чем когда-либо прежде, конкуренцией со стороны китайской компании BYD Co., а аналитики BloombergNEF ожидают, что производитель, поддерживаемый Berkshire Hathaway Inc. в этом году поборется за первое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla обязали выплатить бывшему сотруднику 3,2 миллиона долларов за расизм

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы