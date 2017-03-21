Компания Google извинилась за рекламу рядом с экстремистскими видео
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава европейского отделения компании Google Мэтт Бриттин извинился за то, что реклама крупных компаний и правительственных организаций на видеосервисе YouTube оказалась рядом с материалами экстремистского характера, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Также М.Бриттин пообещал пересмотреть политику своей компании и усилить контроль за размещением рекламных роликов.
Это произошло после того, как корпорации Audi, RBS и L'Oreal отказались от рекламы в Google из-за этого скандала, а теперь к ним присоединилась и крупная розничная сеть Marks & Spencer.
Отмечается, что ранее рекламные объявления известных компаний и правительственных организаций появлялись на видеохостинге YouTube рядом с материалами размещенными сторонниками экстремистских группировок.
При этом реклама, размещенная у видеороликов, позволяет их авторам зарабатывать около 8 долларов за тысячу кликов. То есть рекламодатели, сами того не подозревая, могли приносить доход экстремистам.