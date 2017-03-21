Компания Google извинилась за рекламу рядом с экстремистскими видео

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50632 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107452 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182023 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132739 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107617 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Компания Google извинилась за рекламу рядом с экстремистскими видео

Компания Google извинилась за рекламу рядом с экстремистскими видео

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава европейского отделения компании Google Мэтт Бриттин извинился за то, что реклама крупных компаний и правительственных организаций на видеосервисе YouTube оказалась рядом с материалами экстремистского характера, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Также М.Бриттин пообещал пересмотреть политику своей компании и усилить контроль за размещением рекламных роликов.

Это произошло после того, как корпорации Audi, RBS и L'Oreal отказались от рекламы в Google из-за этого скандала, а теперь к ним присоединилась и крупная розничная сеть Marks & Spencer.

Отмечается, что ранее рекламные объявления известных компаний и правительственных организаций появлялись на видеохостинге YouTube рядом с материалами размещенными сторонниками экстремистских группировок.

При этом реклама, размещенная у видеороликов, позволяет их авторам зарабатывать около 8 долларов за тысячу кликов. То есть рекламодатели, сами того не подозревая, могли приносить доход экстремистам.

 

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