Компания Google извинилась за рекламу рядом с экстремистскими видео

Также М.Бриттин пообещал пересмотреть политику своей компании и усилить контроль за размещением рекламных роликов.

Это произошло после того, как корпорации Audi, RBS и L'Oreal отказались от рекламы в Google из-за этого скандала, а теперь к ним присоединилась и крупная розничная сеть Marks & Spencer.

Отмечается, что ранее рекламные объявления известных компаний и правительственных организаций появлялись на видеохостинге YouTube рядом с материалами размещенными сторонниками экстремистских группировок.

При этом реклама, размещенная у видеороликов, позволяет их авторам зарабатывать около 8 долларов за тысячу кликов. То есть рекламодатели, сами того не подозревая, могли приносить доход экстремистам.