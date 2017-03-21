Компанія Google вибачилась за рекламу поруч з екстремістськими відео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова європейського відділення компанії Google Метт Бріттін попросив вибачення за те, що реклама великих компаній і урядових організацій на відеосервісі YouTube опинилася поруч з матеріалами екстремістського характеру, передає УНН з посиланням на ВВС.
Також М.Бріттін пообіцяв переглянути політику своєї компанії і посилити контроль за розміщенням рекламних роликів.
Це сталося після того, як корпорації Audi, RBS і L’Oreal відмовилися від реклами в Google через цей скандал, а тепер до них приєдналася і велика роздрібна мережа Marks & Spencer.
Зазначається, що раніше рекламні оголошення відомих компаній і урядових організацій з’являлися на відеохостингу YouTube поруч з матеріалами розміщеними прихильниками екстремістських угруповань.
При цьому реклама, розміщена біля відеороликів, дозволяє їхнім авторам заробляти близько 8 доларів за кожну тисячу кліків. Тобто рекламодавці, самі того не підозрюючи, могли приносити дохід екстремістам.