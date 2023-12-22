Компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету со спутником корпорации Lockheed Martin

Американская частная компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету-носитель Alpha со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin. Спутник оснащенным широкополосной электронно-управляемой антенной. Об этом компания сообщила в своем Twitter, передает УНН.

Детали

Ракета стартовала с площадки на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в штате Калифорния в 09:32 по местному времени. Это четвертый запуск Firefly Aerospace. Как пояснила компания, антенна спутника Tantrum продемонстрирует более быструю калибровку датчиков на орбите.

Дополнение

Firefly Space Systems была основана в 2014 году. году. После банкротства в 2017 году ее приобрела компания украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace, однако в начале 2022 года ее выкупила американская AE Industrial Partners. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас).

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