Компания Cambridge Analytica, занимавшаяся сбором данных пользователей Facebook, прекращает существование
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Британская компания по анализу данных Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 87 миллионов пользователей Facebook, прекращает свою работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсети от имени ее клиентов.
Социальная сеть Facebook отказалась комментировать закрытие Cambridge Analytica.
Журналисты выяснили, что компания получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу. Конечной же целью было влияние на голоса американцев во время выборов президента США в 2016 году.
Cambridge Analytica предлагала бизнесменам и политикам услуги, которые позволяли “изменить поведение аудитории”. А именно: повлиять на их выбор — будет ли это покупка домашней мебели, или избрание президента.
Как сообщал УНН, Цукерберг анонсировал создание приложения для знакомств в Facebook.