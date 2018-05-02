Компания Cambridge Analytica, занимавшаяся сбором данных пользователей Facebook, прекращает существование

Фирму обвинили в ненадлежащем использовании данных пользователей соцсети от имени ее клиентов.

Социальная сеть Facebook отказалась комментировать закрытие Cambridge Analytica.

Журналисты выяснили, что компания получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу. Конечной же целью было влияние на голоса американцев во время выборов президента США в 2016 году.

Cambridge Analytica предлагала бизнесменам и политикам услуги, которые позволяли “изменить поведение аудитории”. А именно: повлиять на их выбор — будет ли это покупка домашней мебели, или избрание президента.

Как сообщал УНН, Цукерберг анонсировал создание приложения для знакомств в Facebook.