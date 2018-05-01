Цукерберг анонсував створення додатку для знайомств у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг під час конференції F8 анонсував створення додатку для знайомств Dating. Про це повідомляє УНН з посиланням на прямий ефір, який транслювався на Facebook-сторінці засновника соціальної мережі.
За словами керівника соцмережі додаток свідомо не пов’язуватиме людей, які вже пов’язані на сайті як “друзі”.
Також варто зазначити, що додаток, ймовірно залежатиме від існуючих профілів користувачів Facebook в усьому, починаючи з особистої інформації профілю про роботу та освіту для можливості впровадити функцію “вибрати щось з профілю, щоб розпочати розмову”.
Термінів запуску додатку Цукерберг не назвав.
Як повідомляв УНН, cпівзасновник і генеральний директор WhatsApp Ян Кум пішов з посту.