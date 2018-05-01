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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цукерберг анонсировал создание приложения для знакомств в Facebook

Киев • УНН

 • 13055 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Разработчик соцсети Facebook Марк Цукерберг на конференции F8 анонсировал создание приложения для знакомств Dating. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямой эфир, который транслировался на Facebook-странице основателя социальной сети.

Цукерберг анонсировал создание приложения для знакомств в Facebook

По словам руководителя соцсети приложение сознательно не связывать людей, которые уже связаны на сайте как “друзья”.

Также стоит отметить, что приложение, вероятно будет зависеть от существующих профилей пользователей Facebook во всем, начиная с личной информации профиля о работе и образовании для возможности внедрить функцию “выбрать что-то из профиля, чтобы начать разговор”.

Сроки запуска приложения Цукерберг не назвал.

Как сообщал УНН, cпивзасновник и генеральный директор WhatsApp Ян Кум ушел с поста.

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