Компанія Cambridge Analytica, що займалася збором даних користувачів Facebook, припиняє існування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка незаконно отримала доступ до даних понад 87 мільйонів користувачів Facebook, припиняє свою роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Фірму звинуватили у неналежному використанні даних користувачів соцмережі від імені її клієнтів.
Соціальна мережа Facebook відмовилася коментувати закриття Cambridge Analytica.
Журналісти з’ясували, що компанія отримала доступ до даних мільйонів користувачів Facebook, щоб дослідити їхні вподобання та пропонувати релевантну рекламу. Кінцевою ж метою був вплив на голоси американців під час виборів президента США у 2016 році.
Cambridge Analytica пропонувала бізнесменам і політикам послуги, які дозволяли “змінити поведінку аудиторії”. А саме: вплинути на їхній вибір — чи це буде покупка домашніх меблів, чи обрання президента.
Як повідомляв УНН, Цукерберг анонсував створення додатку для знайомств у Facebook.