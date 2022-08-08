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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компания "1xСтавка", которую связывают с пророссийским букмекером 1xBet, приобрела недвижимость в санкт-петербурге

Компания "1xСтавка", которую связывают с пророссийским букмекером 1xBet, приобрела недвижимость в санкт-петербурге

Киев • УНН

 • 186549 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Букмекерская компания 1хСтавка, которой владеет компания "Букмекер Паб", приобрела крытый рынок "Старая деревня" в санкт-петербурге, передает УНН. Журналисты связывают “1xСтавка” с пророссийским букмекером 1xBet, который до сих пор работает в Украине.

Детали

По информации СМИ, “1хСтавка” купила эту недвижимость в петербурге за 390 миллионов рублей. Но такая стоимость вряд ли неподъемна для российских букмекеров, если только за 2021 год выручка “Букмекер Паб” составила 17,6 млрд рублей.

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В июне "Букмекер Паб" сменил учредителя – отныне он принадлежит зарегистрированному в Саратове АО "Конструктор" (акционеры не раскрываются). Ранее 87,9% принадлежали кипрскому оффшору, а 12,1% — Дмитрию Казорину, одному из владельцев компании 1xBet.

Добавим

Волонтеры группы BraveUkraine считают, что "1xСтавка" и 1хBet - по факту одна и та же компания.

”В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипы, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Кроме того, у ресурсов полностью совпадают наборы библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS – визуально почти полностью идентичны. Да еще и с одинаковыми фреймворками и библиотеками”, - сообщают расследователи.

Владельцы российского букмекера Роман Семиохин и Сергей Каршков в интервью российскому Forbes рассказывали, что вся техническая работа с платформой ведется на Кипре и руководствуется лично Сергеем Каршковым. Поэтому без его участия “1хСтавка” не должна существовать. Это, по словам журналистов, указывает на тесные связи владельцев 1хBet с россией и беспрепятственную работу букмекерской группы на территории россии.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать российская букмекерская компания 1xBet. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию. Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

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