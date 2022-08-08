Компанія “1xСтавка”, яку пов’язують з проросійським букмекером 1xBet, придбала нерухомість у санкт-петербурзі

Деталі

За інформацією ЗМІ, “1хСтавка” купила цю нерухомість у петербурзі за 390 мільйонів рублів. Та така вартість навряд чи є непідйомною для російських букмекерів, якщо лише за 2021 рік виторг “Букмекер Паб” становив 17,6 млрд рублів.

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У червні "Букмекер Паб" змінив засновника - відтепер він належить зареєстрованому в Саратові АТ "Конструктор" (акціонери не розкриваються). Раніше 87,9% належали кіпрському офшору, а 12,1% — Дмитру Казоріну, одному з власників компанії 1xBet.

Додамо

Волонтери групи BraveUkraine вважають, що "1xСтавка" та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.

”У ході дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набори бібліотек та API-сервіси. У мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається понад 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками”, - повідомляють розслідувачі.

Власники російського букмекера Роман Сєміохін та Сергій Каршков в інтервʼю російському Forbes розповідали, що вся технічна робота з платформою ведеться на Кіпрі і керується особисто Сергієм Каршковим. Тож без його участі “1хCтавка” не мала б існувати. Це, за словами журналістів, вказує на тісні звʼязки власників 1хBet з росією та безперешкодну роботу букмекерської групи на території рф.

Нагадаємо

Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати російська букмекерська компанія 1xBet. Українці виступили проти її роботи та закликали Президента анулювати їй ліцензію. Зеленський відповів та запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.