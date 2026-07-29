Комната в валюте: на Харьковщине раскрыли схему фиктивных инвалидностей, изъяли четверть миллиона долларов

Более 14,3 млн грн наличными - более 243 тыс. долларов, около 750 тыс. грн, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов - изъяли у участников схемы по оформлению фиктивных инвалидностей в Харьковской области, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав фото по делу, где можно заметить комнату, "устланную" валютой, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ раскрыта схема незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5-8 тыс. долларов США им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации

По данным следствия, к схеме причастны двое врачей медицинских учреждений - невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданский сообщник.

Как указали в прокуратуре, "водитель и гражданский мужчина подыскивали "клиентов" среди военнообязанных и направляли их к "нужным" медикам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами, на основании которых создавали электронные направления в областной медцентр". "Оператор компьютерного набора регистрировала документы в системе и передавала их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). На основании этих документов мужчинам устанавливали группу инвалидности, дававшую право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Всех участников схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъято более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн гривен