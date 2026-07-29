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The New York Times

Комната в валюте: на Харьковщине раскрыли схему фиктивных инвалидностей, изъяли четверть миллиона долларов

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

Правоохранители изъяли более 14,3 млн грн наличных у участников схемы оформления фиктивных инвалидностей. За 5-8 тыс. долларов мужчинам помогали получить отсрочку от мобилизации.

Комната в валюте: на Харьковщине раскрыли схему фиктивных инвалидностей, изъяли четверть миллиона долларов

Более 14,3 млн грн наличными - более 243 тыс. долларов, около 750 тыс. грн, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов - изъяли у участников схемы по оформлению фиктивных инвалидностей в Харьковской области, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, показав фото по делу, где можно заметить комнату, "устланную" валютой, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ раскрыта схема незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5-8 тыс. долларов США им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации

- сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, к схеме причастны двое врачей медицинских учреждений - невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданский сообщник.

Как указали в прокуратуре, "водитель и гражданский мужчина подыскивали "клиентов" среди военнообязанных и направляли их к "нужным" медикам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами, на основании которых создавали электронные направления в областной медцентр". "Оператор компьютерного набора регистрировала документы в системе и передавала их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). На основании этих документов мужчинам устанавливали группу инвалидности, дававшую право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Всех участников схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъято более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн гривен

- отметили в прокуратуре.

Всем пятерым участникам схемы сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). По ходатайству прокурора четверых подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога. Вопрос о мере пресечения в отношении пятого подозреваемого в настоящее время решается.

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и лиц, воспользовавшихся ее "услугами".

Требовала 11 000 долларов за оформление отсрочки - в Одесской области задержали сотрудницу ТЦК28.07.26, 14:57 • 3282 просмотра

Юлия Шрамко

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