Требовала 11 000 долларов за оформление отсрочки - в Одесской области задержали сотрудницу ТЦК

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении сотруднице районного ТЦК и СП по факту злоупотребления влиянием, соединенного с вымогательством неправомерной выгоды. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в мае 2026 года к должностному лицу через знакомого юриста обратились за консультацией по оформлению военнообязанному III группы инвалидности и последующему получению отсрочки от мобилизации.

Фигурантка для решения вопроса запросила 11 тысяч долларов США. При этом она уверяла, что без ее содействия решить этот вопрос невозможно.

Мужчина сообщил о незаконном требовании правоохранительным органам и в дальнейшем действовал под их контролем. Сотрудницу РТЦК и СП задержали в одном из ресторанов Одессы сразу после получения части неправомерной выгоды - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Задержанной избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти 1 млн гривен.

Напомним

Украинские правоохранители задержали 8 участников схемы фиктивного оформления около 200 военнообязанных преподавателями для получения отсрочки.