Комитет по обороне поддержал увольнение главы СБУ Баканова

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"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. 8 "за" и 3 воздержались", – написал Гончаренко.

Напомним

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Баканова с должности главы СБУ.