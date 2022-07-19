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Комітет з оборони підтримав звільнення голови СБУ Баканова

Комітет з оборони підтримав звільнення голови СБУ Баканова

Київ • УНН

 • 140120 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з оборони підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

"Профільний комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 "за" та 3 утримались", – написав Гончаренко.

Нагадаємо

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. 

18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Баканова з посади голови СБУ.

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