Комітет з оборони підтримав звільнення голови СБУ Баканова

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"Профільний комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 "за" та 3 утримались", – написав Гончаренко.

Нагадаємо

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Баканова з посади голови СБУ.