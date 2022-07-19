Комітет з оборони підтримав звільнення голови СБУ Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з оборони підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.
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"Профільний комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 "за" та 3 утримались", – написав Гончаренко.
Нагадаємо
17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Баканова з посади голови СБУ.