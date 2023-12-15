Комитет ЮНЕСКО добавил еще 5 украинских объектов в перечень ценностей с усиленной защитой

В Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой внесены памятники, расположенные в Одессе, Чернигове, во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом информирует сайт украинского Министерства культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

14 декабря, Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.

Как сообщила пресс-служба МКИП, речь идет о памятниках культурного наследия, которые расположенных в Одессе, Чернигове, во Львовской и Закарпатской областях, а именно:

Деревянные церкви Карпатского региона. Церковь Архангела Михаила, Ужок, Закарпатская обл.;

Деревянные церкви Карпатского региона. Деревянная церковь Св. Юра, Дрогобыч, Львовская обл.;

Здание Одесского национального академического театра оперы и балета;

Здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха;

Спасо-Преображенский собор города Чернигов.

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Заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь отметила о значительных потерях среди объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры, - в результате российской агрессии. По словам Бондарь, расширение перечня объектов под усиленной защитой происходит именно из-за российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения, россия запустила более 10 000 ракет и беспилотников на Украину. В результате этого в стране повреждено или разрушено более 1700 объектов культурной инфраструктуры и более 870 памятников культурного наследия. Я верю, что вместе с сообществом ЮНЕСКО мы создадим прочный круг поддержки, где культурное наследие объединяет нас крепче, чем любая сила, которая пытается нас разделить - подчеркнула заместитель министра.

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