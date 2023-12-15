Комитет ЮНЕСКО добавил еще 5 украинских объектов в перечень ценностей с усиленной защитой
ЮНЕСКО внесла пять украинских объектов культурного наследия из Одесской, Черниговской, Львовской и Закарпатской областей в список объектов, находящихся под охраной, из-за повреждений в результате российской агрессии. Среди объектов - деревянные церкви, национальная опера и кафедральный собор.
В Украине утвердили стратегию менеджмента системы военного образования
Министерство обороны Украины одобрило стратегию менеджмента системы военного образования с целью упорядочения обязанностей и перехода к западной модели руководства, разработанную при участии партнеров из НАТО.
МИД: принципиальное решение о 50 млрд евро для Украины на саммите ЕС достигнуто, ожидаем завершения процедур в январе
На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании фонда финансирования для Украины на 50 млрд евро на четыре года.
Во Львове начались работы по восстановлению оплаты проезда банковскими карточками после сбоя в Киевстаре
Сейчас для безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду.
Суд продлил арест бывшему одесскому военкому Борисову
Печерский районный суд Киева продлил на 60 суток арест Евгения Борисова, бывшего одесского военного командира, по обвинению в незаконном обогащении.
Радиационное состояние на оккупированной Запорожской АЭС в пределах действующих норм - Энергоатом
Уровень гамма-излучения на Запорожской АЭС на временно оккупированной территории Украины с 11 по 15 декабря соответствовал нормам, сообщает НАЭК "Энергоатом". Украина призывает международное сообщество оказать давление для возвращения станции под украинский контроль.
СМИ: лидеры ЕС пришли к политическому согласию относительно предоставления Украине 50 млрд евро в обход Венгрии
Страны-члены ЕС намерены предоставить Украине 50 миллиардов евро в течение 4 лет, но Венгрия наложила вето на включение этой суммы в бюджет ЕС, что побудило к поиску альтернативных методов финансирования.
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации.
AB InBev Efes Украина присоединилась к поддержке Национальной программы "Спаси конечность"
AB InBev Efes Украина внедряет социальные и гуманитарные проекты в Украине, направленные на помощь общинам, уделяя особое внимание домашним регионам компании - Черниговщине, Харьковщине и Николаевщине.
В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение
Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе.