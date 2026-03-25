Комитет ВРУ поддержал законопроект о Telegram - что хотят изменить в Украине

13:57 • 15016 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 23420 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 28825 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 45049 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 67422 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 56859 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 55973 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54537 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38321 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34099 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Популярные новости
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51171 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 37571 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 22756 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23387 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 21564 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 15016 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 23420 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 17265 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 21868 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23691 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 12146 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51436 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 30521 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 60512 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 60888 просмотра
Комитет ВРУ поддержал законопроект о Telegram - что хотят изменить в Украине

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Комитет поддержал законопроект №11115 о раскрытии владельцев и финансирования соцсетей. Платформам грозят санкции и запрет использования госорганами.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о Telegram - что хотят изменить в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект №11115 о регулировании платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов инициативы - народный депутат Николай Княжицкий, передает УНН.

Детали

По его словам, соответствующее решение комитет принял 25 марта.

Как отметил Княжицкий, потребность в таком решении связана с рисками для национальной безопасности. По его словам, российские спецслужбы используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения дезинформации и дестабилизации ситуации в стране.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда российские спецслужбы массово используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации страны. Часть преступлений - от мошенничества до заказов терактов - прямо организуется через эти сети

- написал парламентарий.

Он также заявил, что подобные угрозы могут возникать не только в мессенджерах, но и на других цифровых площадках.

Украинское законодательство в сфере медиа не успевает за реальностью. YouTube регулируется, а Telegram - нет. Хотя, по данным последнего опроса Ipsos для 62% украинцев именно телеграм является источником информации. Для сравнения: в странах ЕС этот показатель - от 5% до 30%

- акцентировал нардеп.

Что нужно знать о законопроекте

Законопроект №11115 зарегистрировали в Верховной Раде 25 марта 2024 года. Согласно карточке документа на сайте парламента, его полное название - "Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация".

В феврале 2026 года документ включили в повестку дня сессии парламента. 

По словам инициатора проекта закона, документ не предусматривает запрета мессенджеров, цензуры или деанонимизации пользователей. Вместо этого речь идет о базовых требованиях к платформам. В частности, раскрытие информации о владельцах и финансировании, наличие официальной коммуникации с украинским государством и оперативное реагирование в случаях, касающихся терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности.

В случае, если такие требования не будут выполняться, соответствующие органы могут применить санкции. Среди них - финансовые ограничения, а также ограничения на использование таких платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.

Кроме того, документ предусматривает законодательное определение понятия платформы общего доступа к информации, через которую распространяется массовая информация. Речь идет о цифровых сервисах, на которых создаются и функционируют учетные записи пользователей, в частности страницы, каналы и другие формы аккаунтов, используемые для распространения информации среди широкой аудитории.

Законопроект предлагает установить для провайдеров таких платформ ряд обязательных требований. В частности, они должны размещать условия пользования сервисом и обеспечивать ознакомление с ними пользователей, публиковать в доступном месте контактные данные для отправки жалоб на информацию, распространяемую через платформу, а также закрепить порядок реализации права на ответ или опровержение недостоверной информации. В то же время документ предусматривает, что пользователи должны получать уведомления о факте и содержании такого ответа или опровержения наряду с соответствующим информационным сообщением.

Кроме того, провайдеры обязаны включать в условия пользования правила распространения рекламной информации и предоставить пользователям возможность указывать, содержит ли опубликованное ими видео рекламный контент. Отдельно предусмотрено внедрение эффективных мер и инструментов медиаграмотности, а также повышение осведомленности пользователей о таких механизмах.

Также предлагается обязать платформы, подпадающие под юрисдикцию Украины или Европейского Союза, публиковать на своих сайтах и во всех связанных сервисах сведения о себе, в частности наименование, адрес местонахождения, почту, контактные телефоны и другие средства связи. Если платформа не находится под юрисдикцией Украины или ЕС, она должна обеспечить наличие в Украине уполномоченного представителя для взаимодействия с Национальным советом, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

По требованию Национального совета такие платформы должны будут раскрывать структуру собственности и источники финансирования, в частности для проверки наличия или отсутствия связей с государством-агрессором. В то же время проект предусматривает, что невозможность осуществить проверку социальной сети может стать основанием для признания структуры собственности провайдера непрозрачной.

В случае, если платформу признают непрозрачной, документ предлагает установить ограничения на ее использование. В частности, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не смогут пользоваться такими социальными сетями.

Кроме того, не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройства, используемые для служебных целей.

Какую оценку получил законопроект о регулировании деятельности Telegram

Председатель профильного комитета Никита Потураев по итогам его заседания заявил, что документ не получил негативных выводов со стороны Европейской комиссии. В то же время в августе 2024 года профильный комитет уже рассматривал этот законопроект и тогда решил разработать его новую редакцию на основе положений документа №11115.

Сам Николай Княжицкий выразил убеждение, что парламент сможет быстро доработать законопроект и принять его в целом. Он подчеркнул, что документ прежде всего касается безопасности украинцев и должен дать государству инструменты для реагирования на угрозы в цифровой среде.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.   

Александра Василенко

