Комитет ВРУ поддержал законопроект о Telegram - что хотят изменить в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект №11115 о регулировании платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из авторов инициативы - народный депутат Николай Княжицкий, передает УНН.

По его словам, соответствующее решение комитет принял 25 марта.

Как отметил Княжицкий, потребность в таком решении связана с рисками для национальной безопасности. По его словам, российские спецслужбы используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения дезинформации и дестабилизации ситуации в стране.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда российские спецслужбы массово используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации страны. Часть преступлений - от мошенничества до заказов терактов - прямо организуется через эти сети - написал парламентарий.

Он также заявил, что подобные угрозы могут возникать не только в мессенджерах, но и на других цифровых площадках.

Украинское законодательство в сфере медиа не успевает за реальностью. YouTube регулируется, а Telegram - нет. Хотя, по данным последнего опроса Ipsos для 62% украинцев именно телеграм является источником информации. Для сравнения: в странах ЕС этот показатель - от 5% до 30% - акцентировал нардеп.

Законопроект №11115 зарегистрировали в Верховной Раде 25 марта 2024 года. Согласно карточке документа на сайте парламента, его полное название - "Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация".

В феврале 2026 года документ включили в повестку дня сессии парламента.

По словам инициатора проекта закона, документ не предусматривает запрета мессенджеров, цензуры или деанонимизации пользователей. Вместо этого речь идет о базовых требованиях к платформам. В частности, раскрытие информации о владельцах и финансировании, наличие официальной коммуникации с украинским государством и оперативное реагирование в случаях, касающихся терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности.

В случае, если такие требования не будут выполняться, соответствующие органы могут применить санкции. Среди них - финансовые ограничения, а также ограничения на использование таких платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.

Кроме того, документ предусматривает законодательное определение понятия платформы общего доступа к информации, через которую распространяется массовая информация. Речь идет о цифровых сервисах, на которых создаются и функционируют учетные записи пользователей, в частности страницы, каналы и другие формы аккаунтов, используемые для распространения информации среди широкой аудитории.

Законопроект предлагает установить для провайдеров таких платформ ряд обязательных требований. В частности, они должны размещать условия пользования сервисом и обеспечивать ознакомление с ними пользователей, публиковать в доступном месте контактные данные для отправки жалоб на информацию, распространяемую через платформу, а также закрепить порядок реализации права на ответ или опровержение недостоверной информации. В то же время документ предусматривает, что пользователи должны получать уведомления о факте и содержании такого ответа или опровержения наряду с соответствующим информационным сообщением.

Кроме того, провайдеры обязаны включать в условия пользования правила распространения рекламной информации и предоставить пользователям возможность указывать, содержит ли опубликованное ими видео рекламный контент. Отдельно предусмотрено внедрение эффективных мер и инструментов медиаграмотности, а также повышение осведомленности пользователей о таких механизмах.

Также предлагается обязать платформы, подпадающие под юрисдикцию Украины или Европейского Союза, публиковать на своих сайтах и во всех связанных сервисах сведения о себе, в частности наименование, адрес местонахождения, почту, контактные телефоны и другие средства связи. Если платформа не находится под юрисдикцией Украины или ЕС, она должна обеспечить наличие в Украине уполномоченного представителя для взаимодействия с Национальным советом, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

По требованию Национального совета такие платформы должны будут раскрывать структуру собственности и источники финансирования, в частности для проверки наличия или отсутствия связей с государством-агрессором. В то же время проект предусматривает, что невозможность осуществить проверку социальной сети может стать основанием для признания структуры собственности провайдера непрозрачной.

В случае, если платформу признают непрозрачной, документ предлагает установить ограничения на ее использование. В частности, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не смогут пользоваться такими социальными сетями.

Кроме того, не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройства, используемые для служебных целей.

Председатель профильного комитета Никита Потураев по итогам его заседания заявил, что документ не получил негативных выводов со стороны Европейской комиссии. В то же время в августе 2024 года профильный комитет уже рассматривал этот законопроект и тогда решил разработать его новую редакцию на основе положений документа №11115.

Сам Николай Княжицкий выразил убеждение, что парламент сможет быстро доработать законопроект и принять его в целом. Он подчеркнул, что документ прежде всего касается безопасности украинцев и должен дать государству инструменты для реагирования на угрозы в цифровой среде.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.