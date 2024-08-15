Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроекты о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора и по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба ВР, передает УНН.

Детали

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа 2024 года на внеочередном заседании, во исполнение поручения Президента Украины, рекомендовал парламенту безотлагательно рассмотреть и принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора и по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет рекомендовал Раде принять с основу и в целом законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины, а также принять во втором чтении законопроект о совершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

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Дополнение

Сегодня Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования вопроса трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.