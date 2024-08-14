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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада собирается рассмотреть лишение изменников госнаград

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 13:32  •  14822 просмотра

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Верховная Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о лишении госнаград за популяризацию или пропаганду рф, или совершение других противоправных действий против Украины. Предлагается лишать наград на основании решения СНБО, а не только по приговору суда.

На одном из ближайших заседаний Верховной Рады, если комитет по вопросам правоохранительной деятельности примет свое заключение, депутаты могут рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду рф, или совершение других противоправных действий против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР и карточку законопроекта №11410.

Детали

Согласно законопроекту, предлагается лишать государственных наград лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Согласно действующему законодательству, лишить государственных наград пока возможно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление.

При этом Зеленский предлагает, что лишение государственных наград может происходить не только обвинительным приговором суда, но и на основании решения СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенным в действие указом Президента.

"Лицо, лишенное государственных наград, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных государственными наградами Украины. Государственные награды и соответствующие документы о награждении, принадлежавшие лицу, которое лишено государственных наград, подлежат возврату в течение 30 дней постоянно действующему вспомогательному органу, образованному Президентом Украины", - говорится в законопроекте.

Дополнение

Многие соратники беглого президента Януковича, а также политики от запрещенных пророссийских партий до сих пор имеют государственные награды.

В частности звание Герой Украины имеет один из лидеров запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко, которое ему еще в далеком 2004 году присвоил тогдашний президент Леонид Кучма "За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

Награды также имеют, в частности, Илья Кива (был убит 6 декабря 2023 года) - орден Даниила Галицкого; Нестор Шуфрич, Олег Царев - орден "За заслуги" 2 степени; Николай Азаров, Александр Ефремов, Виктор Медведчук - орденами князя Ярослава Мудрого.

Напомним

В Министерстве культуры и информационной политики Украины надеются, что народные депутаты рассмотрят законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины на ближайшем заседании Верховной Рады.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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