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Комитет ВР поддержал представление Зеленского об увольнении члена ЦИК, попавшего в реестр коррупционеров

Киев • УНН

 • 34138 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства госвласти поддержал представление Президента Украины об увольнении члена ЦИК Виталия Греня. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram, передает УНН.

Комитет ВР поддержал представление Зеленского об увольнении члена ЦИК, попавшего в реестр коррупционеров

Цитата

“Комитет организации госвласти поддержал представление Президента об увольнении члена ЦИК Виталия Греня”, — написал Качура.

Детали

По его словам, увольнение инициировано по причине вступления в законную силу решения суда об административном правонарушении связанным с коррупцией.

Дополнение

4 октября 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 человек, среди которых Виталий Грень.

В мае 2021 года Виталий Грень попал в реестр коррупционеров.

Он также был привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Грень обратился в суд с просьбой запретить Президенту внести представление о досрочном прекращении его полномочий.

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