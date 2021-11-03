Комитет ВР поддержал представление Зеленского об увольнении члена ЦИК, попавшего в реестр коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства госвласти поддержал представление Президента Украины об увольнении члена ЦИК Виталия Греня. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram, передает УНН.
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“Комитет организации госвласти поддержал представление Президента об увольнении члена ЦИК Виталия Греня”, — написал Качура.
Детали
По его словам, увольнение инициировано по причине вступления в законную силу решения суда об административном правонарушении связанным с коррупцией.
Дополнение
4 октября 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 человек, среди которых Виталий Грень.
В мае 2021 года Виталий Грень попал в реестр коррупционеров.
Он также был привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Грень обратился в суд с просьбой запретить Президенту внести представление о досрочном прекращении его полномочий.