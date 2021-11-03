Комітет ВР підтримав подання Зеленського про звільнення члена ЦВК, який потрапив до реєстру корупціонерів

Цитата

"Комітет організації держвлади підтримав подання Президента про звільнення члена ЦВК Віталія Греня", - написав Качура.

Деталі

За його словами, звільнення ініційоване через набрання законної сили рішенням суду про адміністративне правопорушення пов'язаним з корупцією.

Доповнення

4 жовтня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї увійшли 17 осіб, серед яких Віталій Грень.

У травні 2021 року Віталій Грень потрапив до реєстру корупціонерів.

Він також був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Грень звернувся до суду з проханням заборонити Президенту внести подання про дострокове припинення його повноважень.