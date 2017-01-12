Комитет сената США поддержал прием Черногории в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Комитет сената США по международным отношениям одобрил резолюцию в поддержку членства Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Это уже вторая попытка законодателей в стране поддержать заявку бывшей югославской республики.
Комитет уже одобрял резолюцию в 2016 году, но сенат в полном составе за нее не голосовал и перенес ее рассмотрение на год.
В соответствии с нормами конституции США, вопрос о приеме в НАТО новых членов должен получить поддержку двух третей из 100 членов сената.
В случае принятия такого решения, вступление Черногории в НАТО станет первым расширением Альянса после приема Албании и Хорватии в 2009 году.