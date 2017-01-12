Комітет сенату США підтримав прийом Чорногорії в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Комітет сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію на підтримку членства Чорногорії в НАТО, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Це вже друга спроба законодавців у країні підтримати заявку колишньої югославської республіки.
Комітет вже схвалював резолюцію в 2016 році, але сенат у повному складі за неї не голосував і переніс її розгляд на рік.
Відповідно до норм конституції США, питання про прийом в НАТО нових членів повинен отримати підтримку двох третин з 100 членів сенату.
У випадку прийняття такого рішення, вступ Чорногорії до НАТО стане першим розширенням Альянсу після прийому Албанії і Хорватії в 2009 році.