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Комитет рекомендовал Раде принять за основу два законопроекта по кибербезопасности

Киев • УНН

 • 16488 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроекты по повышению эффективности противодействия кибератакам и киберпреступности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Комитет рекомендовал Раде принять за основу два законопроекта по кибербезопасности

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях по повышению эффективности противодействия кибератакам №4003 на заседании 23 декабря", - сказано в сообщении.

Так, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О телекоммуникациях", касающиеся: предоставления возможности прокурору, следователю, оперативным подразделениям по поручению прокурора или следователя применять такую меру обеспечения уголовного производства как срочное сохранение информации во время досудебного расследования киберпреступлений, что значительно повысит эффективность отслеживания и предупреждения вирусных атак типа Not.Petya, WannaCry, кибератак, возможности осуществлять временный доступ к срочно хранимой информации, которая не охраняется Законом "О защите персональных данных" и возможность во время проведения обыска получать доступ к компьютерным системам и тому подобное.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной Раде принять проект Закона №4003 за основу", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также был представлен законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по повышению эффективности борьбы с киберпреступностью и использованию электронных доказательств №4004. Которым предлагается внести соответствующие изменение в Уголовный процессуальный кодекс, Закон "О телекоммуникациях" с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью, касающиеся:

1) совершенствования процедуры проведения негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам с киберпреступлений;
2) совершенствование государственно-частного взаимодействия правоохранительных органов и операторов дальней связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временному доступу к информации, вещам и документам.

По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной Раде принять указанный законопроект за основу.

Напомним, специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Как ранее сообщалось в УНН, Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, принял решение, направленные на кибербезопасность и защиту информации.

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