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Резервні копії і захист інформації: уряд вирішив краще убезпечити кіберпростір

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 11 листопада, ухвалив рішення, спрямовані на кібербезпеку та захист інформації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Він повідомив, що зокрема, йдеться про законопроект про зміни до ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Ним передбачається створення резервних копій інформації державних електронних інформаційних ресурсів. Обов'язок щодо цього пропонується покласти на держоргани, військові формування, держпідприємства, установи та організації.

Також передбачено, що встановлення порядку передачі, збереження і доступу до резервних копій буде визначатися Кабміном.

Крім того, запропоновано покласти на Держспецзв'язку обов'язки щодо збереження цих резервних копій.

"Таке резервне копіювання, в першу чергу, повинно забезпечити можливість здійснення аварійного відновлення з метою нейтралізації наслідків аварії чи втрати даних, а також забезпечення можливості в найкоротший час взяти під контроль бізнес-процеси та відновити виконання критично-важливих функцій, використовуючи еталонну резервну копію", - пояснив Мокан.

Також уряд ухвалив і ще одну постанову у сфері кібербезпеки. Документом передбачено затвердити порядок проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

"Ці кроки дозволять оцінити реальний стан справ на всіх об'єктах критичної інформаційної інфраструктури життєво важливих галузей економіки країни, сформувати подальші заходи щодо підвищення рівня кіберстійкості й посилення спроможностей інфраструктури країни протистояти сучасним викликам і загрозам у кіберпросторі", - додав Мокан.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що саме бізнес має формувати правила, за якими ми маємо жити в кіберпросторі.

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