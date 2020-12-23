Комітет рекомендував Раді прийняти за основу два "кібербезпекові" законопроекти

"Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам №4003 на засіданні 23 грудня", - сказано у повідомленні.

Так, законопроектом пропонується внести відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про телекомунікації", які стосуються: надання можливості прокурору, слідчому, оперативним підрозділам за дорученням прокурора або слідчого застосовувати такий захід забезпечення кримінального провадження як термінове збереження інформації під час досудового розслідування кіберзлочинів, що значно підвищить ефективність відслідковування та попередження вірусних атак на кшталт Not.Petya, WannaCry, кібератак, можливості здійснювати тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації, яка не охороняється Законом "Про захист персональних даних" і можливість під час проведення обшуку отримувати доступ до комп’ютерних систем тощо.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проект Закону №4003 за основу", - йдеться у повідомленні.

Додається, що також був представлений законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів №4004. Яким запропоновано внести відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, Закону "Про телекомунікації" з метою підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю, які стосуються:

1) вдосконалення процедури проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадження щодо кіберзлочинів;

2) вдосконалення державно-приватної взаємодії правоохоронних органів та операторів телекомунікації під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, речей і документів.

За наслідками обговорення комітет рекомендує Верховній Раді прийняти зазначений законопроект за основу.

Нагадаємо, фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України розпочали розробку Стратегії кібербезпеки України.

Як раніше повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 11 листопада, ухвалив рішення, спрямовані на кібербезпеку та захист інформації.