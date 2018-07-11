Комитет будет рекомендовать изменить положение об аккредитации в Раде

"Комитет будет рекомендовать изменить положение об аккредитации (журналистов в парламенте - ред.). Думаю, что результат этой работы может появиться уже на осень и тогда уже непосредственно мы будем это обсуждать этот проект", - сообщила Сюмар.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Верховную Раду десятки представлений в отношении журналистов, которые снимают видео для российских СМИ.

Напомним, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.