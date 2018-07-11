Комітет рекомендуватиме змінити положення про акредитацію у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Комітет зі свободи слова рекомендуватиме змінити положення про акредитацію для роботи журналістів у будівлі парламенту. Про це під час засідання комітету ВР з питань свободи слова і інформаційної політики заявила голова комітету Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
“Комітет рекомендуватиме змінити положення про акредитацію (журналістів у парламенті — ред.). Думаю, що результат цієї роботи може з’явитись вже на осінь і тоді вже безпосередньо ми будемо це обговорювати цей проект”, — повідомила В.Сюмар.
Як повідомляв УНН, Служба безпека України направила до Верховної Ради десятки подань щодо журналістів, які знімають відео для російських ЗМІ.
Нагадаємо, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.