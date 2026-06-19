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Комитет Рады рекомендовал принять закон о повышении налога для банков до 50% еще на год

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Комитет ВР рекомендовал принять законопроект №15262, который предусматривает ставку налога на прибыль банков в 50% на 2026-2027 годы. Это будет уже четвертое повышение налога для банков.

Комитет Рады рекомендовал принять закон о повышении налога для банков до 50% еще на год

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект, предусматривающий повышение налогов для банков до 50% еще на один год. Если документ будет поддержан парламентариями, то это будет уже четвертое повышение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15262. 

По результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий" (рег. № 15262 от 20.05.2026) с необходимым технико-юридическим доработкой 

- говорится в сообщении. 

Согласно документу, предлагается установить, что в 2026-2027 годах ставка налога на прибыль банков составляет 50%. 

Дополнение

В октябре 2025 года ВР приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. 

Это было уже третье решение парламента, которое обещали сделать только на один год. Согласно законопроекту, банкам был увеличен налог с 25% до 50%. 

Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали21.10.25, 14:15 • 3487 просмотров

Павел Башинский

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