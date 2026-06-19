Комитет Рады рекомендовал принять закон о повышении налога для банков до 50% еще на год

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект, предусматривающий повышение налогов для банков до 50% еще на один год. Если документ будет поддержан парламентариями, то это будет уже четвертое повышение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №15262.

По результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий" (рег. № 15262 от 20.05.2026) с необходимым технико-юридическим доработкой - говорится в сообщении.

Согласно документу, предлагается установить, что в 2026-2027 годах ставка налога на прибыль банков составляет 50%.

Дополнение

В октябре 2025 года ВР приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году.

Это было уже третье решение парламента, которое обещали сделать только на один год. Согласно законопроекту, банкам был увеличен налог с 25% до 50%.

Рада поддержала повышение налогов для банков до 50% еще на год: детали