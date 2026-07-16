Комитет Рады поддержал назначение Корецкого на пост премьера
Киев • УНН
Парламентский комитет поддержал назначение Сергея Корецкого премьер-министром. Рассмотрение вопроса в Верховной Раде ожидается сегодня.
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра, представление о котором накануне в парламент внес Президент, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Комитет ВРУ поддержал назначение Корецкого на должность Премьера. 19 за, 3 воздержались
Сегодня, по его словам, ожидается рассмотрение вопроса в зале Верховной Рады.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра.
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