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Комитет Рады поддержал назначение Корецкого на пост премьера

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Парламентский комитет поддержал назначение Сергея Корецкого премьер-министром. Рассмотрение вопроса в Верховной Раде ожидается сегодня.

Комитет Рады поддержал назначение Корецкого на пост премьера

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра, представление о котором накануне в парламент внес Президент, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Комитет ВРУ поддержал назначение Корецкого на должность Премьера. 19 за, 3 воздержались

- написал Железняк в соцсетях.

Сегодня, по его словам, ожидается рассмотрение вопроса в зале Верховной Рады.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра.

Корецкий представил фракции "Слуга народа" видение работы правительства, его опыт считают полезным - Арахамия15.07.26, 12:09 • 3710 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина