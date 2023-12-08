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Комитет поддержал обновленную версию законопроекта по криминализации контрабанды, включив предложения Минфина и бизнеса - Железняк

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 11:51  •  21041 просмотра

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Комитет Верховной Рады поддержал доработанный при участии Министерства финансов и бизнеса законопроект о борьбе с контрабандой, который предлагает более высокие пороги штрафов. Голосование назначено на 9 декабря.

Правоохранительный Комитет Верховной Рады поддержал новую версию законопроекта #5420 о криминализации контрабанды с учетом замечаний Минфина и бизнеса. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По его словам, новую версию законопроекта 17 членов комитета поддержали единогласно.

Он уточнил, что предложения Минфина и бизнеса полностью поддержаны. Среди них увеличение в 5 раз порогов для товарной контрабанды, повышние порогов для подакцизных товаров в 2 раза, вступление в силу нормативов относительно ответственности за товарную контрабанду откладывается до середины 2024 года года. Он отметил, что этот срок является дедлайном МВФ по перезагрузке БЭБ

Также учтены многочисленные пожелания бизнеса относительно формулирования умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления

- написал Ярослав Железняк.

Голосование за новую версию законопроекта в зале планируется провести 9 декабря.

Напомним

6 декабря парламентский комитет по правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверном декларировании товаров и рекомендовал по результатам рассмотрения принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.

В первом чтении этого года законопроект о криминализации контрабанды №5420 Верховная Рада приняла в середине июля.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Комітет підтримав оновлену версію законопроекта щодо криміналізації контрабанди, включивши пропозиції Мінфіна та бізнесу – Железняк
The Committee supported the updated version of the draft law on smuggling criminalization, including the proposals of the Ministry of Finance and business - Zheleznyak
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