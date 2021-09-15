Комитет поддержал законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной политики поддержал за основу и в целом законопроект № 5585-1 об увеличении выплат при рождении ребенка. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Сегодня комитет по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал за основу и в целом законопроект № 5585-1, который мы подали вместе с коллегами, об увеличении выплат при рождении ребенка”, — написал он.
Детали
По его словам, проект с уточнениями Комитета будет предусматривать увеличение выплат по 1 января 2023 года при рождении 1-го ребенка до 50 тыс. грн., 2-й — 100 тыс. грн., 3-й — 150 тыс. грн. Также возрастет размер единовременной выплаты (первый платеж) на первого ребенка — 15 тыс. грн., на второго — 30 тыс. грн, третьего 45 тыс. грн.
Дополнение
Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил проект закона “О государственной помощи семьям с детьми” относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка.