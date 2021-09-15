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Комитет поддержал законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка

Комитет поддержал законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка

Киев  •  УНН

 • 69150 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной политики поддержал за основу и в целом законопроект № 5585-1 об увеличении выплат при рождении ребенка. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Сегодня комитет по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал за основу и в целом законопроект № 5585-1, который мы подали вместе с коллегами, об увеличении выплат при рождении ребенка”, — написал он.

Детали

По его словам, проект с уточнениями Комитета будет предусматривать увеличение выплат по 1 января 2023 года при рождении 1-го ребенка до 50 тыс. грн., 2-й — 100 тыс. грн., 3-й — 150 тыс. грн. Также возрастет размер единовременной выплаты (первый платеж) на первого ребенка — 15 тыс. грн., на второго — 30 тыс. грн, третьего 45 тыс. грн.

Дополнение

Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил проект закона “О государственной помощи семьям с детьми” относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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