Комітет підтримав законопроект про збільшення виплат при народженні дитини

Цитата

“Сьогодні комітет з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав за основу і в цілому законопроект № 5585-1, який ми подали разом з колегами, про збільшення виплат при народженні дитини”, — написав він.

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За його словами, проект з уточненнями Комітету передбачатиме збільшення виплат з 1 січня 2023 року при народженні 1-ї дитини до 50 тис. грн., 2-ї — 100 тис. грн., 3-ї — 150 тис. грн. Також, зросте розмір одноразової виплати (перший платіж) на першу дитину — 15 тис. грн., на другу — 30 тис. грн, на третю 45 тис. грн.

Доповнення

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 26 травня, схвалив проект закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.