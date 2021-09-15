Комітет підтримав законопроект про збільшення виплат при народженні дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Комітет з питань гуманітарної політики підтримав за основу і в цілому законопроект № 5585-1 про збільшення виплат при народженні дитини. Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“Сьогодні комітет з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав за основу і в цілому законопроект № 5585-1, який ми подали разом з колегами, про збільшення виплат при народженні дитини”, — написав він.
Деталі
За його словами, проект з уточненнями Комітету передбачатиме збільшення виплат з 1 січня 2023 року при народженні 1-ї дитини до 50 тис. грн., 2-ї — 100 тис. грн., 3-ї — 150 тис. грн. Також, зросте розмір одноразової виплати (перший платіж) на першу дитину — 15 тис. грн., на другу — 30 тис. грн, на третю 45 тис. грн.
Доповнення
Кабінет міністрів на засіданні у середу, 26 травня, схвалив проект закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.