Комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Отмечается, что 23 декабря, комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек. Фамилии кандидатов указаны по приоритетности.
В частности, первым указано Сергея Головатого. Далее следуют Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.